Tilburgse broers vervolgd voor seksfilmpje

De beelden suggereren dat het meisje wordt aangerand of verkracht door de jongen terwijl andere jongens toekijken. De jongen die de seksuele handelingen verricht en twee jongens die op de beelden toekijken worden niet vervolgd. Hun zaken zijn geseponeerd, maakte het Openbaar Ministerie in Breda maandag bekend. „Het was geen aanranding of verkrachting. Zij hebben geen strafbaar feit gepleegd”, legde een woordvoerster uit.

De 16-jarige Tilburgse jongen die het filmpje maakte wordt verdacht van het maken van kinderporno. Hij komt achter gesloten deuren voor de kinderrechter.

Zijn 19-jarige broer wordt beschuldigd van het verspreiden van kinderporno en moet voor de politierechter komen. Onder meer vanwege de privacy van de betrokkenen wil het Openbaar Ministerie de rechter vragen om ook zijn zaak achter gesloten deuren te behandelen, kondigde de woordvoerster aan.