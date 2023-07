JA21-Kamerlid Nicki Pouw-Verweij weg bij partij

„Na lang wikken en wegen heb ik deze week besloten me niet opnieuw kandidaat te stellen voor JA21 bij de verkiezingen”, schrijft Pouw-Verweij. Ze stapt niet per direct op als Kamerlid, ook wil ze tot aan de verkiezingen lid blijven van de driekoppige fractie van JA21. „Ik blijf me tot november inzetten in de Kamer op mijn dossiers, en wens alle geweldige mensen van JA21 het allerbeste.”

Of de partijleiding haar in de fractie wil houden, moet nog blijken. Pouw-Verweij – arts van beroep – houdt zich in de Kamer onder meer bezig met volksgezondheid, onderwijs en sociale zaken. Ook was ze lid van de commissie die een parlementaire enquête naar de coronocrisis voorbereidde.

Brandbrief over partijdemocratie

Binnen JA21 rommelt het al langer over de professionalisering van de partij. Pouw-Verweij ondertekende dit voorjaar een brandbrief waarin prominente leden alarm sloegen over het gebrek aan partijdemocratie. „Leden moeten meer inspraak krijgen”, zei Pouw-Verweij bij een algemene ledenvergadering in april.

Partijleider Joost Eerdmans probeerde tijdens die vergadering het gemor te sussen. „Ik denk dat het heel goed is dat er leden zijn die zeggen: er moet meer gas op”, sprak Eerdmans. Hij zei de voorstellen van de prominente leden – onder wie dus Pouw-Verweij – te omarmen.

Pieter Omtzigt

Over Pouw-Verweij gaat in politiek Den Haag het gerucht dat zij zich zou willen aansluiten bij een eventuele nieuwe politieke beweging van Pieter Omtzigt. Volgens Pouw-Verweij is zij daarvoor niet gevraagd. Omtzigt heeft nog niet besloten of hij met een nieuwe politieke partij meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen in november.