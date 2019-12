Superman-cape onder de hamer: twee ton verwacht

Christopher Reeve als Superman in de originele film uit 1978. Ⓒ Warner Bros

De originele cape van Superman, die in 1978 nog om de schouders van Christopher Reeve hing toen hij de rol van The man of steel vertolkte, wordt maandag geveild bij Julien’s Auctions in Los Angeles. Veilingmeester Darren Julien verwacht dat de rode mantel een tot twee ton zal opbrengen.