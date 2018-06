Schoonzoon Spaanse koning trainer in Qatar

Urdangarin (45) was handbalinternational in Spanje en is getrouwd met prinses Cristina, de jongste dochter van de koning. Hij wordt ervan verdacht dat hij als bestuurder van de stichting Instituto Noós heeft geknoeid met miljoenen euro's overheidsgeld die voor de stichting waren bedoeld. Ondanks de verdenking mag hij Spanje verlaten en in het buitenland wonen. Zijn paspoort is niet ingenomen. Wel moet hij bij een proces tegen hem terugkeren.

Urdangarin kreeg een aanbod van de huidige Spaanse trainer van de Qatarese handbalploeg. Hij reist de komende dagen naar Qatar om de laatste details van de overeenkomst te regelen.