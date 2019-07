Afvalinfarct voorlopig vermeden

Vanaf maandag kan Amsterdams bedrijfsafval zowel in Nauerna (NH) en Lelystad (Fl) worden gestort. Dat geeft in ieder geval enkele weken lucht voor het capaciteitsprobleem dat is ontstaan na het uitvallen van verschillende verbrandingslijnen bij het Amsterdams Afval Energie Bedrijf (AEB).

„Door de nieuwe afspraken wordt voorkomen dat afval zich ophoopt in de openbare ruimte”, zo laat een woordvoerster namens het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders weten.

Normaal gesproken is storten de laatste optie bij het verwerken van afval. Verbranding heeft, na recycling, de voorkeur. Maar door de veiligheidsproblemen bij de AEB zag de gemeente geen andere uitweg.

Afgelopen weken werd duidelijk dat het AEB in het Amsterdamse Westelijk Havengebied op omvallen staat. De gemeente Amsterdam -100 procent aandeelhouder van de afvalverbrander en tevens energie- en warmteleverancier- dreigt voor vele miljoenen het schip in te gaan, temeer omdat de veiligheid in het geding is.

De technische staat van de verbrandingsovens en stoomturbines is om te huilen en levensgevaarlijk om mee te werken. Daarnaast gaat iedere minuut minstens tien keer het alarm in de fabriek af wegens storingen en een groot deel van de werknemers is onbekwaam. Een gecontroleerd faillissement of verkoop zijn opties die op tafel liggen, blijkt uit geheime stukken die De Telegraaf inzag.