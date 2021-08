OM: Brandwonden linken verdachten aan doden Ayla Mintjes

De jonge vrouw werd op zondag 16 mei beschoten terwijl ze samen met haar vriend Anis B. in de auto zat. Volgens het OM was B. het beoogde doelwit van de schietpartij. Mintjes overleed in het ziekenhuis, haar partner raakte niet gewond.

Kort na de mislukte liquidatie van B. is de auto waarmee de daders vluchtten in brand gestoken. De officier van justitie haalde tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting in de zaak aan dat op camerabeelden te zien is dat de mannen bij deze brandstichting zelf ook vlam hebben gevat.

’Flinke brandwonden

In de dagen na de schietpartij konden Samuel Y. (20), Jeremia T. (22) en Renato F. (34) worden opgepakt. „En zij hebben flinke brandwonden”, aldus de officier van justitie. Ook zijn F. en T. op de camerabeelden geïdentificeerd als personen die de vluchtauto in brand hebben gestoken en is DNA van hen aangetroffen op spullen die rondom het voertuig lagen. Het gaat hier onder meer om een mondkapje en een aansteker.

Hun advocaten bepleitten bij de rechtbank dat de identificatie wel erg dun is. De rechtbank heeft ondanks dit verweer besloten dat het drietal langer vast moet blijven zitten.

In juni zijn nog twee verdachten in de zaak opgepakt. Zij staan op 30 september voor de rechter.

Vriend al langer doelwit

De vriend van Mintjes is al langer doelwit. Eerder dit jaar zijn vier personen opgepakt die een moord op hem zouden voorbereiden. Drie van hen zitten nog vast. Het Parool meldde eerder dat de moordaanslag mogelijk in verband met een conflict met de groep van verondersteld drugshandelaar Roger P., ook wel bekend als Piet Costa, is beraamd.