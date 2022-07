Ivana Trump, ex-vrouw van Donald Trump, overleden

Ivana was de eerste vrouw van Donald Trump. Samen kregen zij drie kinderen: Donald Jr., Ivanka en Eric Trump. Ze trouwde de latere president in 1977 maar scheidde in 1992 omdat haar man een affaire bleek te hebben.

De familie Trump bericht donderdag over het overlijden. „Ze was een overlever,” zo wordt geschreven in het statement dat werd gedeeld via Donald Trumps platform Truth Social. Donald Trump noemt Ivana ’een geweldige en prachtige vrouw’.

Donald en Ivana in 1988. Ⓒ AP

Ivana, een voormalig model, was afkomstig uit het toenmalige Tsjechoslowakije. Ze overleed in haar woning in New York City.