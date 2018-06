Kamer praat over bezuinigingen wegen en spoor

Schultz moet tot 2028 in elk geval 6,4 miljard euro bezuinigen en dus heeft ze pijnlijke keuzes moeten maken. Half februari besloot ze een hele reeks infrastructuurprojecten te vertragen. Ook werd een aantal projecten geschrapt.

Daar bovenop wordt mogelijk nog 1,6 miljard euro extra bezuinigd als de plannen van het kabinet voor 2014 doorgaan. Door die afspraken worden ministeries niet meer gecompenseerd voor de inflatie, wat op termijn kan leiden tot een flink gat in de begroting. In 2014 zal ook worden geïnvesteerd in het Infrastructuurfonds, maar dat gaat slechts om een eenmalige bijdrage van 300 miljoen euro.

De projecten waar in het regeerakkoord afspraken over zijn gemaakt, zullen zonder aanpassingen doorgaan. Voor de verbreding van de A27 bij het Utrechtse Amelisweerd kan in 2016 de schop de grond in als het aan Schultz ligt. Aan de bouw van de Blankenburgtunnel, tussen Vlaardingen en Maassluis, kan volgens de minister al in 2015 worden begonnen.