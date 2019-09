Aangepaste Stint mag nog niet de weg op

De fabrikant achter de Stint heeft drie types laten keuren. De RDW stelt dat het voertuig op veel verschillende punten veiliger is geworden, maar nog niet voldoet aan alle nieuwe eisen.

Zo heeft de vernieuwde Stint tien zitplaatsen, terwijl er maximaal acht mogen zijn. Ook moet de snelheid beperkt worden tot 17 kilometer per uur en ontbreekt er nog informatie in de verplichte risicobeoordeling. Van Nieuwenhuizen volgt het advies van het RDW op, daardoor kan de nieuwe Stint voorlopig niet de weg op.

De RDW benadrukt dat de fabrikant wel op de goede weg is. De remmen, stuurrichting en gordels voldoen bijvoorbeeld wel aan de nieuwe eisen.

Het was eerder de bedoeling dat de nieuwe Stint al vanaf het begin van het nieuwe schooljaar de weg op zou gaan.

Nieuwe aanpassing

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft na het dodelijke ongeluk met een Stint in Oss onderzoek laten doen naar de veiligheid van het voertuig.

TNO kwam met een zeer kritisch rapport over de elektrische bolderkar. De VVD-bewindsvrouw heeft nadien de regels en eisen voor zogeheten bijzondere bromfietsen aangescherpt. De Stint zelf is door de minister van de weg gehaald en mag pas terugkomen als het aan de nieuwe eisen voldoet.

De fabrikant krijgt na de afwijzing een nieuwe kans om het voertuig te verbeteren. Minister Van Nieuwenhuizen: „Hij heeft aangegeven dat hij voornemens is om op korte termijn een nieuwe aanvraag voor een verder aangepaste versie in te dienen.”

Stint-fabrikant Edwin Renzen laat in een reactie weten zich geen zorgen te maken. ,,We wisten dat deze aanvraag afgekeurd zou worden, omdat we nog niet alle onderdelen daarin verwerkt hadden. Zo hebben we nu een rolbeugel aangebracht, die extra bescherming biedt als het voertuig op zijn kop gaat. We gaan nu gewoon opnieuw een aanvraag doen en dan verwachten we dat het hele proces nauwelijks vertraging gaat oplopen en dat het voertuig snel goedgekeurd wordt.”

Hij wil niet speculeren over de termijn. De kwestie van de tien zitplaatsen is volgens Renzen geen probleem, omdat het ministerie al aangekondigd heeft daar een uitzondering voor te willen maken.

Bekijk ook: Zo ziet de nieuwe Stint eruit