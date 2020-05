Canadese tiener verdacht van ’incel-terrorisme’

De tiener zou eerder dit jaar in Toronto hebben ingestoken op meerdere mensen. Een 24-jarige vrouw overleed aan haar verwondingen. De politie denkt dat de zeventienjarige verdachte een incel-aanhanger was. Die onlinebeweging bestaat uit mannen die zich afgewezen voelen door vrouwen. De afkorting incel staat voor ’involuntarily celibate’: onvrijwillig celibatair.

De politie benadrukt dat terrorisme „meerdere vormen heeft” en niet is voorbehouden aan bepaalde groepen, religies en ideologieën. In Canada is al eerder een incel-aanhanger opgepakt na een moordpartij. Deze Alek Minassian reed in 2018 tien voetgangers dood in Toronto en zei vervolgens tegen de politie dat hij aan de basis wilde staan van een „incel opstand.” Dat leidde niet tot een terrorismeverdenking.

