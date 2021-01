Haarlemmer (20) vast na mishandeling persfotograaf bij rellen

Na een rechercheonderzoek kon de man op basis van camerabeelden in hechtenis worden genomen. De politie houdt er rekening mee dat de verdachte betrokken was bij de mishandeling van persfotograaf Laurens Bosch, die onder meer werkzaam is voor Haarlems Dagblad. Bosch werd met een steen aan het hoofd geraakt toen hij verslag deed van de rellen in Schalkwijk. „Onderzocht wordt of en in welke mate de verdachte bij deze zaak betrokken is”, laat de politie weten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

In Schalkwijk waren maandagavond ongeregeldheden uitgebroken. Er waren veel jongeren op de been en er waren brandjes. Ook was er een explosie van waarschijnlijk een vuurwerkbom. De Mobiele Eenheid moest traangas gebruiken om groepen te verspreiden en agenten te ontzetten.

Een dag na de rellen was de schade groot in de wijk. „Het was alsof we in een film zaten, heel eng”, vertelde een buurtbewoner nadien.