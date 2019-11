Vader vermoordt gezin in San Diego

De schutter is de vader van het gezin. Na het plegen van de moorden, heeft hij zichzelf doodgeschoten. De man had juist een dag daarvoor een straatverbod opgelegd gekregen. Toch kreeg het stel zaterdag ruzie die eindigde in de schietpartij.

Iets voor zeven uur vanochtend lokale tijd kwam bij de hulpdiensten een melding van een schietpartij binnen. Toen agenten bij het huis aankwamen, werd de deur niet opengedaan. Vervolgens zagen ze een kind met schotwonden op de grond liggen en even later troffen ze meerdere lichamen aan.

Een jongen van drie, een 29 jaar oude vrouw en een 31-jarige man werden dood aangetroffen in het huis. Twee anderen, een jongen van vijf en een jongen van negen, overleden in het ziekenhuis. Een 11-jarige jongen ligt zwaargewond in het ziekenhuis.