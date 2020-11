Wonder in Winterswijk: schaatsen op natuurijs

In Winterswijk kon maandag, na één nachtje vorst, al worden geschaatst op natuurijs. Ⓒ Robert Hoetink

Winterswijk - Het wonder van Winterswijk wordt het al genoemd. Tot ieders verbazing reden maandagochtend om 08.30 uur de eerste schaatsers al rondjes over de fonkelnieuwe natuurijsbaan in het Achterhoekse dorp. Na slechts één nachtje vorst. Universiteit Twente is betrokken bij de ontwikkeling van de wonderbaan. Is dit een van de sporadische hoogtepuntjes van winterpret de komende maanden?