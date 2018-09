Toppers 'stelen' single Paul Turner

Het gaat om een cover van het nummer C'est la Vie van de Algerijnse zanger Khaled.

Paul heeft het Engelstalig met wat Franse woorden gehouden, De Toppers zijn geheel Nederlandstalig en hebben het omgedoopt tot 1001 Nacht. Die single kwam vandaag uit, die van Paul op 22 maart.

De Toppers wisten dat Paul de single ook heeft gecovered. "Er is geen opzet in het spel", zegt producer Eric van Tijn in Shownieuws, "maar het is wel lullig."

De Toppers hebben het nummer opgenomen voor hun aankomende concertreeks. "Er zijn veel artiesten over de hele wereld die dit nummer geprobeerd hebben te coveren in allerlei versies maar wij hebben het bewerkt met de ingrediënten waar Toppers in Concert voor staat. Ongedwongen feest en als je het hoort moet je het ook makkelijk mee kunnen zingen."

The Voice of Holland-sensatie Paul stond vorig jaar nog met De Toppers Rene Froger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom in de Amsterdam ArenA.