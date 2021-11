Buitenlandse media over omicron-variant in Nederland: ’Veel mensen zonder mondkapje aan boord’

Van kleine Franse, Belgische en Scandinavische kranten tot het grote Daily Mail en Washington Post: allemaal schrijven ze over de nieuwe variant en het hoge aantal coronabesmettingen in Nederland na de landing uit Zuid-Afrika. Zo komt ons land in veel internationale media zaterdag op de voorgrond.

Onder meer Daily Mail heeft Schiphol een plek op hun voorpagina gegeven en laat met flink wat foto’s de onrust op de Nederlandse luchthaven zien.

Onder meer deze foto wordt gedeeld door Daily Mail. Het laat de onrust en onwetendheid van passagiers zien op Schiphol Airport. Ⓒ via REUTERS

The Washington Post wijst op de angst die deze nieuwe variant met zich meebrengt, en benoemt daarbij de avondlockdown, en de andere maatregelen die afgelopen week zijn aangekondigd.

’Velen zonder mondkapje aan boord’

Stephanie Nolen, verslaggever wereldgezondheidszorg van New York Post, schrijft op Twitter dat veel passagiers aan boord van de vlucht vanuit Zuid-Afrika geen mondkapjes droegen, ondanks dat KLM dat verplicht:

Ook schrijft Nolen dat ze het resultaat van haar coronatest vrijdag enkel mondeling doorgekregen heeft: „Geen papier, geen bewijs. Dus ik kan nu niet op mijn volgende vlucht.” De verslaggever stelt in het gehele proces ook geen enkele hulp van KLM of de Nederlandse overheid te hebben gehad.

’Geen verklaring voor’

KLM zegt geen verklaring te hebben voor het grote aantal besmettingen. „Feit is dat je op andere plekken besmet kunt raken tussen het moment van testen en van boord gaan”, aldus een KLM-woordvoerder.

Van de 600 mensen in de twee KLM-vliegtuigen die vrijdag terugkeerden uit Zuid-Afrika zijn 61 mensen positief getest op het coronavirus. Het is nog niet bekend of zij besmet zijn met de nieuwe omicron-variant. Dit wordt nog onderzocht.

Na het opduiken van de omicron-variant van het coronavirus in zuidelijk Afrika, stelde de Nederlandse regering een vliegverbod in

Zuid-Afrikaanse regering voelt zich gestraft

De Zuid-Afrikaanse regering voelt zich gestraft door de talrijke reisverboden sinds de ontdekking van de omicron-variant van het coronavirus. In Nederland en andere EU-landen, de VS en tal van andere landen zijn reizigers uit zuidelijk Afrika voorlopig niet welkom uit vrees dat de variant nog besmettelijker is dan de Delta-variant.

„Deze laatste ronde van reisverboden komt neer op het straffen van Zuid-Afrika voor zijn geavanceerde dna-onderzoekstechnieken en zijn vermogen om nieuwe varianten sneller te detecteren. Wetenschappelijke excellentie moet worden toegejuicht en niet gestraft”, aldus de regering. Die had eerder al zorgen uitgesproken over het negatieve effect op toerisme en bedrijfsleven. Zuid-Afrika wordt nu als zondebok neergezet, terwijl bij eerdere varianten in andere landen minder paniekerig werd gereageerd, klaagde gezondheidsminister Joseph Phaahla vrijdag.