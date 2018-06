Raadslid Van Meurs heeft recht op wachtgeld

Van Meurs werd begin maart opgepakt op verdenking van het bezit en het verspreiden van kinderporno. Bij zijn verhoor bleek dat hij tegenwoordig in Ulft woont terwijl de Gemeentewet voorschrijft dat een raadslid moet wonen in de gemeente waar hij in de politiek zit.

Van Meurs was na een gevangenisstraf wegens het bezit en het verspreiden van kinderporno weer vrij op voorwaarde dat hij zijn computer en telefoon regelmatig zou laten controleren op verboden beeldmateriaal. Bij zo'n controle viel hij vorige maand door de mand. Het is de tweede keer dat de oud-wethouder betrapt zou zijn op het bezit van kinderporno. Hij zit vast in afwachting van zijn rechtszaak.