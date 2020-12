CDA zoekt lijsttrekker, druk op Wopke Hoekstra neemt toe

Achter de schermen wordt door CDA’ers nadrukkelijk gekeken naar de minister van Financiën, die aanvankelijk al werd genoemd als de favoriet om lijsttrekker te worden.

Hoekstra bedankte in juni voor de eer. De populaire minister zei toen in De Telegraaf dat hij zichzelf meer als bestuurder ziet. „Ik vind dat ik uiteindelijk meer een bestuurder ben dan een beroepspoliticus. Ik wil dicht bij mezelf blijven.”

De Jonge zei donderdag dat hij zich vervolgens eigenlijk meer aanbood uit plichtsbesef, dan uit ambitie. Nu hij afhaakt omdat zijn ministerschap veel van hem vergt, wordt er door christendemocraten weer gekeken naar Hoekstra. Van hem wordt nu door sommige partijleden alsnog verwacht dat hij de kar gaat trekken bij het CDA.

Hoekstra zelf zwijgt in alle toonaarden. Het partijbestuur liet donderdag weten nog na te denken over een opvolger. Voorzitter Ploum zei het congres uit te stellen naar aanleiding van het besluit. „Met mijn bestuur zal ik me nu beraden over de ontstane vacature.” ’Op korte termijn’ laat hij meer weten.