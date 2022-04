Nederlandse ambassade in Kiev weer open

„Een klein deel van het ambassadepersoneel keert terug naar de hoofdstad”, meldt het departement. „Dit besluit volgt op de eerdere terugkeer van een deel van het ambassadepersoneel naar Lviv, in het westen van Oekraïne.” Toen het Russische leger oprukte naar de hoofdstad, werd ambassadepersoneel uit veiligheidsoverwegingen met spoed verplaatst naar Lviv.

Bekijk ook: Bewoners laten Oekraïens dorp overstromen om Russische opmars te stuiten

Nu het grootste gevaar in Kiev voorlopig geweken lijkt, gaat de ambassade in de hoofdstad dus weer open. In Kiev zal de Nederlandse ambassadeur Jennes de Mol ’met een kernstaf werkzaamheden uitvoeren op diplomatiek terrein’.

’Veilige terugkeer personeel’

Volgens minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken is het belangrijk om een ambassade in de hoofdstad gevestigd te hebben. „We hebben een nauwe samenwerkingsband met Oekraïne en we steunen ze op diplomatiek, humanitair en militair vlak. Het is belangrijk dat we dat kunnen ondersteunen met een ambassade ter plaatse in Kiev. Daar trekken we ook samen in op met andere partnerlanden die reeds zijn teruggekeerd naar de hoofdstad.”

Het gaat volgens Buitenlandse Zaken ’om een stapsgewijze veilige terugkeer van een klein deel van het ambassadepersoneel’. „Zorgvuldige afweging en monitoring van de veiligheidssituatie hebben uitgewezen dat deze terugkeer mogelijk is.”

Reisadvies

De consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade in Kiev blijft voorlopig nog wel gesloten. Het reisadvies voor Oekraïne staat nog steeds op rood. Dat betekent dat Nederlanders nog steeds wordt geadviseerd niet naar Oekraïne te reizen.

Nederlanders in Oekraïne met consulaire hulpvragen kunnen terecht bij het 24/7 contact center van het ministerie van Buitenlandse Zaken.