Radioloog aan huis is een groot succes

„De eerste resultaten zijn heel positief”, zegt Robert Weij van Pluhz, die in 2013 startte met zijn bedrijf waarin hij medisch specialisten koppelt aan huisartsen. De groep terminale patiënten, jaarlijks 35.000 personen, bleek een heet hangijzer te zijn. „Uit onderzoek van Nivel bleek dat bijna een kwart van die groep mensen toch nog werd opgenomen in het ziekenhuis in de laatste levensfase, terwijl dit onnodig is.”

„Een thuisecho scheelt tijd, gedoe en kosten en geeft meteen antwoord op vragen. De druk op huisartsen is soms erg hoog vanuit de familie van de patiënt in de laatste levensfase. Immers elke dag erbij is winst. Een specialist kan in samenwerking met de huisarts familieleden met de thuisecho laten zien dat een extra opname geen zin heeft”, zegt Weij.

Radioloog Geert Lycklama à Nijeholt van HMC is enthousiast. „Dit is in dit soort situaties echt een uitkomst. Zeker als het fysiek echt niet gaat.” Kostenbesparing is een belangrijk voordeel. „Daarnaast is het ook niet logisch om iemand voor een simpele handeling naar het ziekenhuis te brengen.”

Pluhz neem alle logistiek en administratie uit handen van de huisartsen en plant de afspraak in. „Wij nemen mobiele apparatuur mee en een medewerker”, legt Weij uit. „De huisarts ontlasten: dat is ons doel. En het scheelt patiënten, die vaak bedlegerig zijn, een enorm uitputtende dag”.