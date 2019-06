Eerste Sail op Scheveningen trekt veel publiek

Ⓒ ANP

DEN HAAG - De eerste editie van Sail op Scheveningen heeft 220.000 bezoekers op de been gebracht. Vier dagen lang verwelkomde de Haagse badplaats 25 grote zeilschepen uit tien landen. Ook was er een parade van bemanningsleden, veel straattheater, vuurwerk en was er de mogelijk om de schepen te betreden.