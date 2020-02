In 2019 veel meer cocaïne onderschept in haven Rotterdam

Het zogeheten HARC-team dat hierbij betrokken is, kwam in 2019 een stuk vaker in actie dan in de afgelopen jaren. Daarbij zijn in totaal 141 partijen drugs opgespoord, terwijl er in 2018 nog 109 vangsten waren.

Opmerkelijk is ook dat er vaker grotere partijen zijn onderschept met duizend kilo of meer. Het grootste deel komt uit landen in Zuid-Amerika.

Naast de cocaïne zijn ook 519 kilo heroïne, 195 kilo marihuana en 86 kilo crystal meth ontdekt.

In HARC-team werken het OM, douane, FIOD en de Zeehavenpolitie met elkaar samen.