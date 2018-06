Waxinelichthoudergooier 30 april in cel

Dat meldt het AD vrijdag. Erwin L. maakte naam als waxinelichthoudergooier, nadat hij dat voorwerp tijdens Prinsjesdag 2010 naar de Gouden Koets had geworpen. Hij zag in zijn daad een aanklacht tegen de monarchie, de hij als republikein niet erkent. Uiteindelijk zat hij daar 1,5 jaar voor in de cel. Afgelopen november kwam hij vrij na een veroordeling tot 5 maanden cel.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik