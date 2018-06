Deel Floriade-bonus was al betaald

Dat meldt dagblad De Limburger.

Antoin Scholten, burgemeester van Venlo, waar de Floriade vorig jaar werd gehouden, stelde eerder dat de directie geen bonus zou krijgen als de Floriade verlies zou lijden.

De bonus zou in twee delen worden uitgekeerd. Het kleinste deel werd eind 2011 uitgekeerd, als beloning voor de oplevering van het Floriadeterrein, zo blijkt uit de jaarrekening over 2011. Het grootste deel zou eind 2012 uitbetaald worden, na afloop van het evenement, maar de uitkering was afhankelijk van enkele criteria. Zo mocht de Floriade geen verlies lijden. Dat gebeurde wel: de Floriade eindigde 9 miljoen euro in de min.