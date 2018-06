Auto in de sloot na vergeten handrem

De man moest een bestelling afleveren bij een kantoorhandel in Capelle aan den IJssel. Toen hij dat had gedaan, zag hij zijn auto niet meer op de plek stond waar hij hem neergezet had.

De bestuurder verklaarde dat hij naar alle waarschijnlijk de handrem was vergeten, waardoor het voertuig de weg overstak, net een paal had gemist en zo in de sloot belandde.

Een berger kwam ter plaatse om het voertuig weer op de kant te takelen.