’Franse agent dood na slok uit achtergelaten bidon’

De man zou hebben gedronken uit één van de bidons die op het station werden gevonden in een plastic zak. Waarom de agent besloot om de vloeistof tot zich te nemen, is vooralsnog onduidelijk. Een kwartier nadat hij een slok had genomen, kreeg hij stuiptrekkingen en begon hij te braken. Daarna verloor hij het bewustzijn. Omstanders probeerden de man nog te reanimeren.

„Onze gedachten gaan uit naar zijn familie. Er is een onderzoek geopend en er is steun voor zijn familie geregeld”, aldus het Franse spoorbedrijf SNCF. De 41-jarige man laat een gezin met twee kinderen na.

Uit de autopsie moet blijken of de vloeistof inderdaad de oorzaak is. „Toxicologische analyses zullen woensdag plaatsvinden om de aard van de vloeistof in kwestie te achterhalen”, aldus een politiebron. Dinsdagmiddag was er nog niemand gearresteerd, melden Franse media. Via videobewaking op het station zal worden geprobeerd om de persoon te achterhalen die de zak met de vloeistof heeft achtergelaten.”

Een andere spoorwegmedewerker die de vloeistof naar zijn lippen had gebracht, werd onwel en zou melding hebben gemaakt van een tintelende tong en lippen. Hij is ter observatie naar het ziekenhuis gebracht.