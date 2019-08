Na boerkaverbod wil Wilders verder: hoofddoekjesverbod

Wilders kondigde donderdag via Twitter aan dat zijn partij zich nu hard wil maken voor het verbieden van andere verhullende kleding: „Nu het boerkaverbod is ingevoerd kunnen we ons gaan inzetten voor de volgende stap: een hoofddoekverbod in NL.”

Ⓒ Twitter

De hoofddoek mag in ons land bij sommige (overheids)functies al niet gedragen worden. Zo is het dragen van een hoofddoek bij het politie-uniform niet toegestaan. In Oostenrijk heeft het parlement dit jaar besloten om de hoofddoeken bij meisjes op de basisschool te verbieden en in Denemarken waar ook de boerka op straat niet mag is er een debat gaande over een hoofddoekjesverbod.

In Nederland is de boerka vanaf vandaag alleen niet meer toegestaan in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en bij overheidsinstellingen. Op straat mag het gezichtsbedekkende gewaad nog wel gedragen worden.