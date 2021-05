‘Prominente PvdA’ers willen dat partij gaat regeren’

Politiek commentator Wouter de Winther en Pim Sedee bespreken weer het laatste politieke nieuws in de podcast Afhameren. Natuurlijk komt de breuk tussen Wybren van Haga en Thierry Baudet aan bod. Opnieuw splitsen politici zich af van de partijleider van Forum voor Democratie. Ook gaat het over het gedrag van Baudet in het Tweede Kamergebouw. De Winther is duidelijk: ,,Onbeschoft en tegen de regels.’’