Detroit Electric SP:01 lijkt op Tesla

Detroit Electric werd in 2008 opnieuw leven in geblazen door Albert Lam, voormalig CEO van de Lotus Engineering Group en dat verklaart ook waarom de SP:01, net zoals de Tesla Roadster, is gebaseerd op een Lotus. De elektrische motor produceert 204 pk en 225 Nm en laat de sportauto daarmee in 3,7 seconden naar de 100 km/h sprinten. De topsnelheid ligt op 249 km/h.

Gewicht

Het bodywork is van koolstofvezel en mede daardoor komt het gewicht van de tweezitter uit op 1068 kilogram. Op een volle set accu’s haalt de SP:01 een bereik van bijna 300 kilometer. Daarna moet de auto weer aan het stopcontact worden gehangen. Met een laadsysteem van het bedrijf duurt het 4,3 uur voordat de auto weer volledig gevuld is.

Telefoon

De telefoon van de eigenaar kan verbonden worden met de auto, waarna er via een app van alles te bedienen is. Uiteraard kunnen de muziekspeler, telefoon en de navigatie hiermee aangestuurd worden. Maar ook de instellingen van de binnenverlichting, het bereik van de auto en de status van de accu's kunnen worden afgelezen via de telefoon.

Duur

De productie van de auto moet komende augustus al beginnen. Er hangt wel een fors prijskaartje aan de sportauto, want de tweezitter gaat in Amerika 135.000 dollar (ongeveer 105.000 euro) kosten.