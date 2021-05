Extra onderwijsgeld in zwart gat

Vanwege de coronapandemie sloot het kabinet op 15 maart na aandringen van de sector zelf scholen, hbo’s en universiteiten. Na heropening op 11 mei, moesten ze op 16 december opnieuw dicht. Omdat al snel duidelijk werd dat er door de schoolsluiting veel minder werd geleerd, trokken onderwijsministers Slob en Van Engelshoven 280 miljoen euro uit. Wat ’doel en doelgroepen’ van de subsidie was, konden de bewindslieden echter niet duidelijk maken, stelt de Rekenkamer vast in z’n onderzoek naar de jaarrekening. Daardoor ontbreekt het inzicht in de mate waarin achterstanden bij leerlingen zijn ingelopen.

Dat lijkt geen bijkomstigheid, maar de kern van hoe de regeling is opgezet. Scholen mochten het geld namelijk naar eigen inzicht besteden en zelf kiezen welke leerlingen in aanmerking kwamen voor inhaalprogramma’s. Aan vorm, inhoud en duur van de bijspijkerlessen zaten geen voorwaarden. Welke lessen succesvol zijn, bleef grotendeels onzichtbaar omdat scholen alles op eigen houtje doen en niet van elkaar leren. Eisen over hoe zij de besteding verantwoorden, zijn er niet. Achteraf zijn de resultaten evenmin te onderzoeken, constateert de controleur op de rijksuitgaven.

Onderwijsinstellingen kunnen voor 10 of 20 procent van hun leerlingen subsidie aanvragen, 900 euro per scholier of student. Scholen mogen zelf weten voor hoeveel leerlingen ze subsidie aanvragen, zolang ze het maximum aantal leerlingen maar niet overschrijden. Het gaat daarbij om kinderen in een ’kwetsbare positie’, maar wat dat is, staat in de regeliling niet omschreven.

Het ministerie doet er volgens de Rekenkamer goed aan om het inzicht wél per school te krijgen en nauwkeurige keuzes te maken, vooral omdat er voor de komende 2,5 jaar 8,5 miljard klaar staat om achterstanden weg te werken. „Wij verwachten dat straks inzicht ontbreekt in de mate en wijze waarop de onderwijsachterstanden van de beoogde kwetsbare leerlingen met de programma’s zijn ingelopen. Zonder dit inzicht lopen de ministers het risico dat zij hieraan geld blijven uitgeven zonder te weten of hun investering het gewenste effect heeft.”