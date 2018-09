Orkest verder als philharmonie zuidnederland

Het fusieorkest krijgt twee vestigingsplaatsen: Eindhoven en Maastricht. De organisatie van de gezelschappen is sinds 1 januari al versmolten.

Na de zomer kan het publiek kennismaken met het gefuseerde orkest, dat door heel Zuid-Nederland gaat optreden. De eerste concerten zijn vanaf eind augustus in Valkenburg, Maastricht, Eindhoven en Den Bosch.

De zuidelijke orkesten zijn uit noodzaak gefuseerd, omdat ze ieder afzonderlijk geen subsidie meer kregen van het Rijk. Toen ze na aanvankelijke tegenstand akkoord gingen met de fusie, verleende staatssecretaris Halbe Zijlstra alsnog een bedrag van 7 miljoen euro per jaar.

Hoewel de gezelschappen in eerste instantie dus weinig trek hadden in de opgelegde samenwerking, benadrukken ze nu de voordelen. Het orkest „biedt een seizoensprogramma dat groter, mooier en spectaculairder is dan voorheen mogelijk was”, stelt de philharmonie in een verklaring.

Ook de educatieve programma's zijn uitgebreid. De musici hebben daar tijd voor omdat het orkest niet altijd in volle bezetting op het podium zal verschijnen.

De provincies Noord-Brabant en Limburg en de steden Eindhoven en Maastricht leveren ook een financiële bijdrage aan het orkest. Daarnaast heeft het orkest sponsors uit het bedrijfsleven en particuliere geldschieters, zoals het kabinet dat graag ziet.