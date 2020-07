Vakantieganger heeft vooralsnog geen verkeerschaos te vrezen

Tot nu toe valt het mee met de vakantiedrukte op de Europese wegen, zo is ook Thessa van Kints (inzet) van de ANWB Alarmcentrale opgevallen. „Ik werk hier nu bijna 18 jaar, maar dit heb ik niet eerder meegemaakt.” Ⓒ ANP/HH, ANWB

Den Haag - De tweede golf Nederlandse vakantiegangers die onderweg zijn naar hun bestemming heeft weinig tot geen last van files. Bijna nergens in Europa leidt het tot extreme vertragingen, al is het al wel drukker dan vorig weekend.