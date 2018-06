De man ging onderuit op de Oudeweg, meldt het Haarlems Dagblad. De man is naar het ziekenhuis gebracht, hoe hij eraan toe is, is nog onduidelijk. Het is ook nog onduidelijk waardoor de motorrijder onderuit ging.

