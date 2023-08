Onrust in Belgische provincie Luik na dodelijk politieschot

De onlusten begonnen vrijdagavond, nadat eerder op de dag een bestuurder in de gemeente Oupeye was doodgeschoten. De autoriteiten zeggen dat de jongeman met een quad was ingereden op de politie. Die had hem opdracht gegeven te stoppen en zou vervolgens hebben geschoten.

Gemoederen lopen hoog op

Daarna liepen de gemoederen hoog op en botsten betogers met de politie. Die verrichtte de afgelopen twee nachten tientallen arrestaties. De onlusten gaan gepaard met vandalisme in Oupeye en het nabijgelegen Herstal. Bushokjes zijn beschadigd, ruiten ingegooid en vuilnisbakken in brand gestoken.

De autoriteiten hebben een samenscholingsverbod uitgevaardigd. Ze gaan overleggen over mogelijke aanvullende maatregelen voor de komende nacht.