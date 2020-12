Verliefde Schot zit 4,5 uur op jetski om vriendin te bezoeken en moet nu de cel in

McLaughlan had nog nooit eerder op een jetski gezeten, zo meldt de BBC. Hij had verwacht de overtocht van zo’n 40 kilometer in 40 minuten te kunnen maken. Dit werd uiteindelijk 4,5 uur, onder meer door de woeste zee. Eenmaal aangekomen op het eiland moest hij nog 25 kilometer wandelen om bij zijn vriendin te komen.

De twee gingen samen naar een nachtclub, korte tijd later werd de man gearresteerd. Onder de huidige coronamaatregelen mogen mensen die geen bewoners zijn van Isle of Man alleen met toestemming aanwezig zijn op het eiland. En die toestemming, dat had McLaughlan niet.

Ⓒ Google Maps

Voor de snelrechter verklaarde zijn advocaat dat zijn cliënt depressief was en er niet mee om kon gaan dat hij zijn vriendin niet kon zien. Hij had haar voor het laatst in september gezien, twee andere aanvragen om haar te kunnen bezoeken waren niet goedgekeurd.

De rechter smolt niet bij het horen van het liefdesverhaal van de Schot en veroordeelde hem tot vier weken cel. Volgens hem had McLaughlan de reis „zorgvuldig gepland”, zo meldt de BBC. De man moest een coronatest ondergaan, die bleek negatief te zijn.