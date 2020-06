Jongeren GroenLinks en PvdA bepleiten akkoord voor verkiezingen

Verregaande samenwerking tussen de linkse partijen wordt vaak geopperd. De leden van beide partijen vroegen hier ook om op de congressen van GroenLinks en PvdA. Opvallend is dat de SP, die begin maart nog optrok met de twee andere partijen, steeds vaker lijkt te ontbreken.

Een meerderheid van de leden stemde op het partijcongres van GroenLinks voor een voorstel om in de aanloop naar de verkiezingen tot een programma op hoofdpunten te komen. Ook het bestuur van GroenLinks steunde dit plan. PvdA-leden willen zoveel mogelijk linkse samenwerking. Een voorstel om met GroenLinks samen te gaan (één kandidatenlijst en één verkiezingsprogramma) werd door 60 procent van de PvdA’ers weggestemd.

De Jonge Socialisten van de partij en DWARS, de jongerenafdeling van GroenLinks, willen ook geen fusie, maar wel samenwerking op hoofdpunten. Dan kan ook na de verkiezingen een „links front” blijven bestaan, zo schrijven ze in het Nederlands Dagblad. De partijen moeten zich op linkse, progressieve onderwerpen focussen, vinden de jongeren, om duurzaam uit de coronacrisis te komen: klimaat, economische gelijkheid en volkshuisvesting.

De jongerenclubs pleitten, samen met de jongerenafdeling Rood van de SP, in 2004 al, en in latere jaren ook nog, voor verregaande samenwerking. De SP zit nu niet bij deze oproep. „We hebben de SP niet bewust uitgesloten”, zegt Luna Koops van de Jonge Socialisten. „Maar dit leek ons de meest kansrijke optie. GL en PvdA zijn de laatste jaren naar elkaar toegegroeid. Op de meeste thema’s vinden we hetzelfde.”