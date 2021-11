Horeca Leeuwarden blaast verzet af, elders wel zaken die maatregelen weigeren

In onder andere Den Haag, Zwolle en Breda zijn veel ondernemers niet bereid de deuren om 20 uur te sluiten. Volgens horecaondernemer Johan de Vos van de Bredase afdeling van Koninklijk Horeca Nederland (KHN) is het beleid van het kabinet niet uit te leggen.

Hij is naar eigen zeggen niet doof en blind voor de problemen in de zorg. Maar tijdens de persconferentie vrijdag werd er volgens hem bijna met geen woord gerept over de problemen daar, maar ging het vooral weer over de beperkingen voor de horeca.

De Vos wijst ook op eerdere beloftes die werden gedaan. „Per 1 november zouden we van de maatregelen af zijn. Als ondernemer neem je weer mensen aan, breng je je voorraad op orde en dan krijg je dit.” Wat De Vos maar ook andere ondernemers steekt, is het gebrek aan duidelijkheid over steun in de sector.

’Dit is niet de manier’

Ook Dennis Kaatman, kroegbaas in Zwolle, wijst op die tekortkoming in het beleid. Volgens hem zijn ook in Zwolle veel kroegen na 20.00 nog open. „Hoe kun je ons dichtgooien als er nog niets bekend is over compensatie.” Kaatman wijst er vooral op dat de natte sector keihard wordt gepakt. „We snappen dat er wat moet gebeuren om de coronacijfers omlaag te krijgen. Maar dit is niet de manier. De pot is leeg.” Ook Kaatman zegt „net weer een beetje op stoom” te zijn. Hij vreest ook voor de inkomens van de ambulante medewerkers die onzeker zijn geworden. Veel van het personeel is bijvoorbeeld student en afhankelijk van het loon.

Waarschuwing

Maarten Hindeloopen van de Haagse KHN-afdeling denkt dat verschillende ondernemers in de stad zich niet aan de nieuwe sluitingstijd zullen houden. Volgens hem is het ergste wat er kan gebeuren, dat je een waarschuwing krijgt. Hij wijst daarbij ook op de onduidelijkheid over compensatie. „Wij gaan om 20.00 uur dicht als het kabinet ook met duidelijkheid komt ”, zegt hij.

Bij KHN is er begrip voor de ondernemers die besluiten om niet om 20.00 de deur op slot te draaien. KHN-voorzitter Robèr Willemsen wees er vaker op dat er weinig coronabesmettingen toe te schrijven zijn aan de sector.