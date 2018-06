FNV: Media Markt bespiedt personeel

Media Markt Nederland ontkent noch bevestigt het gebruik van verborgen camera's. „Onze trainingsprogramma's worden door onze medewerkers als zeer positief ervaren. Wij ontvangen hierop enthousiaste reacties van hen”, aldus het bedrijf, dat zegt later nog met een uitgebreide verklaring te komen.

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) stelt dat een personeelslid alleen mag worden gefilmd als er een vermoeden is van fraude of diefstal. Deze actie zou dan vooraf ook moeten worden gemeld bij het college. Het CBP heeft geen melding gehad van de vestiging in Leeuwarden.

Volgens een medewerker, die uit angst voor represailles anoniem wil blijven, werden alle personeelsleden gedwongen zich op een zondagavond te melden bij de bioscoop in Leeuwarden. Daar werden zij verrast met de beelden van zichzelf. Volgens de anonieme medewerker zorgt dit voor veel onrust onder het personeel. „We weten niet of dit alle beelden zijn die er zijn gemaakt”, aldus de medewerker.