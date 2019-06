Hongkong sluit overheidsgebouwen in centrum

A demonstrat zit midden op Harcourt Road in Hong Kong na een protest tegen een wetsontwerp dat uitlevering aan de rest van China eenvoudig maakt. Ⓒ AFP

HONGKONG - De autoriteiten in Hongkong sluiten voor de rest van de week alle overheidsgebouwen in het centrum van Hongkong. Dat besluit is genomen na een dag van schermutselingen tussen betogers en de politie.