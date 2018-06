Boete 200 euro per dag voor camping Utrecht

De camping is al geruime tijd gesloten. De gemeente wil echter dat het terrein beschikbaar is voor toeristen. De gemeente is eigenaar van de grond en verpacht die aan de campingbaas. Nu wordt het terrein vooral bewoond door eigenaren van chalets en vakantiehuisjes.

De camping is al lange tijd in opspraak. Er is sprake van illegale permanente bewoning en er spelen intimidaties en ruzies tussen bewoners en de campingbaas. Momenteel hebben de bewoners geen gas wegens een conflict met de uitbater.

Onlangs keurde hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de camping na een inspectie nog af wegens ongezonde toestanden. Daarop heeft de gemeente enkele als levensgevaarlijk bestempelde putten en plassen gedicht en een lekkend riool gerepareerd.