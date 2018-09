Krakers gewond door woningbrand

De brand in de woning aan de Groenewoudseweg in Nijmegen ontstond in de nacht van dinsdag op woensdag. Op het moment dat de vlammen om zich heen grepen, waren er vier krakers in het huis aanwezig. Ze konden tijdig het pand verlaten, al moesten twee van hen ter controle naar het ziekenhuis. Ze werden opgenomen met ademhalingsproblemen.

De woning heeft het er minder goed vanaf gebracht. Deze is door de brand zó instabiel geraakt dat deze woensdag nog wordt gesloopt. De eigenaar heeft dat woensdagochtend besloten in samenspraak met de brandweer en gemeente. Het pand stond overigens al op de nominatie om te verdwijnen, meldt de Gelderlander.

Voor de bestrijding van de brand was de brandweer met twee bluswagens, een hoogwerker en ondersteuning aanwezig. Een nabijgelegen studentenflat moest tijdens de bluswerkzaamheden worden ontruimd.