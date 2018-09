Overheid denkt mee over pensioen voor zzp'ers

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) meldt maandag dat de overheid wil meedenken met organisaties voor zelfstandigen over initiatieven om gezamenlijk vermogensbeheer voor zzp'ers meer kans van slagen te geven. Zelfstandigen zouden beter eerder en meer aandacht kunnen besteden aan hun oudedagsvoorziening. Uit onderzoek in opdracht van het kabinet blijkt dat de helft van de zzp'ers kan rekenen op een pensioen van 70 procent van het bruto jaarinkomen. Ruim een kwart kan uitgaan van 50 tot 70 procent van het jaarinkomen en een kwart valt terug naar een inkomen dat minder dan de helft is van hun jaarinkomen.

Het kabinet laat ook onderzoeken of en onder welke voorwaarden de pensioenopbouw van zzp'ers kan worden behouden op het moment dat die een beroep moeten doen op de bijstand. Nu moeten zelfstandigen eerst het gespaarde pensioenvermogen aanspreken voordat zij recht hebben op bijstand. De verwachting is dat zelfstandigen dan meer gaan sparen.