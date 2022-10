Noodkreet agenten: laat politiemoordenaar Bennie S. niet vrij

„De aanstaande herbeoordeling van de levenslange straf van Bennie S. leidt tot enorme onrust onder het politiepersoneel”, schrijft Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) vrijdag in een brandbrief aan beide bewindslieden.

Allegonda Gremmer, destijds 28 jaar oud, was het eerste vrouwelijke lid van een arrestatieteam. Ze kwam op 28 oktober 1997 om het leven bij een inval in een woning in Den Haag. De Almelose crimineel Bennie S. kreeg voor de moord en andere delicten een levenslange gevangenisstraf. Volgens het vonnis schoot S. de politievrouw opzettelijk en bewust vanaf de trap dood. Een kogel trof Gremmer net boven een kogelwerend vest. Bennie S. schoot al eerder tijdens een overval een geldloper dood.

’Dagelijks verdriet’

Sinds enige tijd mogen levenslang gestraften na vijfentwintig jaar een verzoek tot herbeoordelen van hun straf doen. Een speciale commissie buigt zich over dat soort verzoeken en geeft advies maar de minister neemt de eindbeslissing. Onlangs maakte minister Weerwind in de Kamer bekend dat hij wil dat in de toekomst rechters die beslissing nemen. De politiebond schrijft te hopen dat de ministers en de commissie de emoties bij nabestaanden en politiemensen in hun beoordeling meewegen.

„Allegonda was een voorbeeld voor ons allen; moedig, integer en verbindend. Wij respecteren het recht van herbeoordeling, maar we spreken de nadrukkelijke wens uit, dat bij deze herbeoordeling het nog dagelijks voelbare verdriet van de nabestaanden, collega’s en familie, wordt meegewogen. De mening van mij, de politiemensen en nabestaanden, die zich tot mij gewend hebben, is duidelijk; S. mag wat ons betreft nooit meer vrijkomen. Hij heeft Allegonda in koelen bloede doodgeschoten”, aldus de brief van Jan Struijs, die stelt dat Bennie S. reeds een verzoek tot herbeoordelen van zijn straf in voorbereiding heeft.

De ouders van Allegonda hebben volgens Struijs aangegeven zich volledig achter dit verzoek te scharen. „Het verlies van Allegonda is nog dagelijks voelbaar. Zij geven aan niet meer de kracht te hebben om hun verdriet en pijn nogmaals te verwoorden bij een hoorzitting”, aldus de brief. Struijs benadrukt ook dat de toenmalige partner van Allegonda, tevens politieman, enkele jaren na de dood van Allegonda, zichzelf van het leven heeft beroofd.

’Voorbeeld voor ons allen’

De vakbondsvoorzitter: „Collega’s van deze eveneens zeer gewaardeerde politieman geven aan dat dit een direct verband heeft met de moord op Allegonda. De moord op Allegonda staat voor meer. Allegonda heeft haar leven gegeven voor een rechtsstaat en democratie, die dag en nacht wordt beschermd, met gevaar voor eigen leven, door zeer gemotiveerde politiemensen. Allegonda is tot de dag van vandaag een voorbeeld voor ons allen. Er wordt nog steeds met veel warmte over Allegonda gesproken. Het gevoel van verdriet en onrecht is voor veel collega’s nog net zo sterk als 25 jaar geleden. Bij de jaarlijkse herdenking staan zelfs de grootste bikkels met tranen in hun ogen.”

Bekijk ook: Deze mannen kregen levenslang

Allegonda Gremmer was de eerste en tevens laatste vrouwelijke agent van een arrestatieteam. Na haar dood maakten vrouwen nooit meer deel uit van arrestatieteams. De teams waren destijds onderdeel van regionale politiekorpsen maar vallen momenteel onder de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de Nationale Politie. Ze zijn speciaal getraind om vuurwapengevaarlijke verdachten aan te houden of een einde te maken aan gijzelingen of andere levensbedreigende situaties.