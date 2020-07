Meeste besmettingsgevallen in de VS in Californië

In Californië zijn in een dag 12.807 nieuwe coronagevallen gerapporteerd, maakte gouverneur Gavin Newsom op een persconferentie bekend. Het totaalaantal in de staat komt daarmee op 413.576.

In New York hebben tot dusver 408.886 mensen het coronavirus (gehad). Daar steeg het aantal de afgelopen 24 uur met ongeveer 700 nieuwe gevallen.

De staat New York was lang het epicentrum van de corona-uitbraak in de Verenigde Staten, maar de laatste tijd verspreidt het virus zich vooral over de zuidelijke en westelijke staten. Wel zijn in New York fors meer mensen aan de gevolgen van het virus overleden.

Californië is met bijna 40 miljoen inwoners de dichtstbevolkte staat van Amerika. In New York wonen zo’n 19,5 miljoen mensen.