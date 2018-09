Geslachtsverandering in geboorteakte simpeler

De transgenders hoeven niet langer een operatie of hormoonbehandeling te hebben gehad en onvruchtbaar te zijn. Alleen een deskundige moet de overtuiging van een transgender erkennen. Dan kan de burgerlijke stand de wijziging doorvoeren, zonder dat er een rechter aan te pas komt.

SGP en PVV zijn tegen. De SGP vindt „een man als moeder niet normaal”, al neemt de partij de problemen wel serieus. De PVV vroeg zich af wat er dan moet gebeuren „als je je jonger voelt”. Registratie moet overeenkomen met de feiten, vindt de partij.

Op vragen uit de Kamer of de leeftijdsgrens voor wijziging van 16 jaar niet naar 12 moet, zei Teeven dat hij het daar nu nog te vroeg voor vindt. Hij wees er ook op dat iedereen in de puberteit met de eigen identiteit worstelt. Hij wil verder op verzoek van de Kamer wel kijken naar wat er nog te doen valt voor mensen die zich noch man noch vrouw voelen of juist weer allebei, maar het niet vermelden van een geslacht stuit volgens hem op bezwaren, met name bij het reizen.

Astrid Oosenbrug van de PvdA toonde in haar maidenspeech veel begrip voor de transgenders: als jonge meid had ze „dagen dat ik mezelf vervloekte omdat ik een meisje was, jongens hadden het zoveel makkelijkerâÇ& dacht ik. Hoe ouder ik werd, hoe meer ik mezelf ging accepteren, het jongensachtige verdween en soms werd ik zelfs aangesproken als 'dame'.” Waren het bij haar dus verzuchtingen geweest, ze snapt dat het voor anderen oneindig veel dieper zit: „Het zal je maar gebeuren, dat je niet af en toe verzucht: was ik maar een jongenâÇ& maar dat het is wie je bent, dat je je gevangen voelt in het lichaam van een vrouw of vice versa.”