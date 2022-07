Premium Het beste van De Telegraaf

Meer op kantoor, dus meer inbraken: check hier hoe vaak het in jouw regio gebeurt

Door Gijsbert Termaat

Tilburg - Inbrekers weten de weg weer te vinden naar onze woningen. In de eerste helft van 2022 steeg het aantal ongewenste bezoekjes van criminelen met 20 procent vergeleken met dezelfde periode in 2021. Dat betekent dat er zo’n 400 keer per week wordt ingebroken in een huis.