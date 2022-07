’Britse ministers gaan Johnson manen te vertrekken’

De greep van de 58-jarige leider op de macht is sinds dinsdagavond verslapt, nadat Rishi Sunak ontslag nam als minister van Financiën en Sajid Javid stopte als minister van Volksgezondheid. Beiden zeiden dat ze de schandaalcultuur die Johnson al maanden achtervolgt niet langer tolereren, inclusief de wetsovertredingen in Downing Street tijdens feestjes in coronatijd.

Ondertussen wil het comité van de Britse Conservatieve Partij dat gaat over een vertrouwensstemming over de premier de regels over zo’n stemming veranderen. Maandag houdt het comité volgens een partijlid een verkiezing over nieuwe leden, waarna de regels kunnen worden gewijzigd om een nieuwe stemming mogelijk te maken.

Johnson zegt ervan overtuigd te zijn op zijn post te kunnen blijven. Ook nadat tal van partijgenoten en ministers hun functie hadden opgezegd zei hij: „Als ik kijk naar de problemen waar dit land voor staat, en ook de oorlog in Europa, zie ik niet hoe het verantwoordelijk is daarvan weg te lopen. Het laatste wat dit land nodig heeft zijn verkiezingen.”