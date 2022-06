Zeearend krijgt voor het eerst een jong in Drenthe

De jonge zeearend is al rond 10 mei geboren, maar dat is stilgehouden omdat zeearenden bijzonder gevoelig zijn voor verstoring. Om die reden onthullen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten niet waar het nest precies zit. Ze houden ook voortdurend toezicht in de buurt van het nest. Wie toch in het gebied wordt betrapt krijgt meteen een bekeuring. Liefhebbers kunnen de zeearenden mogelijk wel zien vliegen in de buurt van het nest, aldus de natuurbeheerders.

Zeearenden horen thuis in zoetwatergebieden in Nederland. Ze waren lange tijd helemaal verdwenen, maar er zijn nu naar schatting twintig broedparen. Vooral de Oostvaardersplassen en de Biesbosch zijn populair. Zeearenden worden wel 'vliegende deuren' genoemd, omdat volwassen vogels een spanwijdte van 2,10 tot 2,30 meter hebben. Zittend zijn de dieren een kleine meter hoog.

Met de jonge vogel in Drenthe gaat het goed, zeggen de natuurbeheerders. Het dier groeit goed en krijgt voldoende voedsel. Jongen van zeearenden zitten tachtig tot negentig dagen op het nest. De Drentse jong vliegt naar verwachting eind juli uit.