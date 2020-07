Ⓒ Persbureau Meter

ASSEN - Assenaren vragen zich af hoe een buurtgenoot lange tijd, misschien wel tot een jaar maar zeker maanden, dood in zijn flat aan de Zaagmolen heeft kunnen liggen. ,,Triest’’, verzuchten ze. ,,Hoe kan het? Het is hier immers in het drukke centrum van Assen!’’