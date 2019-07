Massale vechtpartij op cruiseschip

Het schip had vanuit Noorwegen koers terug naar Engeland gezet. Tijdens de terugreis werd even na middernacht omgeroepen dat beveiligers zich naar het restaurant op de 16e verdieping moesten begeven.

Daar vlogen de borden en meubelstukken in het rond. Naar verluidt zijn verschillende families met elkaar op de vuist gegaan, nadat iemand boos werd op een passagier die als clown in het restaurant was verschenen.

Journalist Richard Gaisford, van de BBC, was op het moment van het incident aan boord vna het Britse Schip. Hij laat via Twitter weten dat het personeel nog nooit eerder zoiets had meegemaakt. In totaal raakten zes mensen gewond. Twee anderen, een man (43) en een vrouw (41) werden apart gezet en zijn zaterdag door de politie bij aankomst in Southampton aangehouden.