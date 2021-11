Premium Het beste van De Telegraaf

Verdachte (22) van cybercrime uit Groningen vlucht voor de rechtszaak mogelijk naar het buitenland

Door Rob Zijlstra

Illustratief beeld. Ⓒ ANP / Patricia Rehe

Groningen - Een 22-jarige man uit Groningen die wordt verdacht van grootschalige digitale oplichting is aan de vooravond van de rechtszaak gevlucht. De verdachtenbank in de rechtbank van Groningen waar hij donderdagochtend had moeten zitten bleef leeg.